ATP Вашингтон. Циципас и Кирьос разыграют путевку в финал

В ночь с пятницы на субботу на хардовом турнире категории ATP 500 в Вашингтоне состоялись четвертьфинальные матчи.
Вашингтон. 1/4 финала
Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 7:6(7)
Питер Гойовчик (Германия) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:3, 4:6, 6:3
Стефанос Циципас (Греция) – Бенуа Пэр (Франция) – 7:5, 6:0
Ник Кирьос (Австралия) – Норберт Гомбош (Словакия) – 6:3, 6:3
Пары полуфиналов
Циципас – Кирьос
Медведев – Гойовчик
Источник — Sport.ua
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