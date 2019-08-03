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ATP Вашингтон. Циципас и Кирьос разыграют путевку в финал

Состоялись четвертьфинальные матчи турнира категории ATP 500

  • 03.08.2019 13:35
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ATP Вашингтон. Циципас и Кирьос разыграют путевку в финал
© CitiOpen. Стефанос Циципас
В ночь с пятницы на субботу на хардовом турнире категории ATP 500 в Вашингтоне состоялись четвертьфинальные матчи.
 
Вашингтон. 1/4 финала
Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия) –  6:4, 7:6(7)
Питер Гойовчик (Германия) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:3, 4:6, 6:3
Стефанос Циципас (Греция) – Бенуа Пэр (Франция) – 7:5, 6:0
Ник Кирьос (Австралия) – Норберт Гомбош (Словакия) – 6:3, 6:3
 
Пары полуфиналов
Циципас – Кирьос 
Медведев – Гойовчик 
 
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Источник — Sport.ua

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