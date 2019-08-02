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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Сейчас готовлюсь к US Open»

Украинский теннисист – о своем будущем

  • 02.08.2019 20:56
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Сейчас готовлюсь к US Open»
© xSport. Сергей Стаховский

Сергей Стаховский рассказал о своих планах на ближайшее будущее:

«Сейчас я готовлюсь на US Open, до этого будет еще один подготовительный турнир на харде в Словении. Потом сразу полечу на US Open.

Подготовка к этому Шлему у меня уже идет: была серия из двух турниров в Америке. Один был более или менее успешный – в паре, а в «одиночке» они, скажем так, прошли не очень успешно. Хотя были очень интересные матчи.

После US Open будет Кубок Дэвиса в Венгрии – очень интересное событие. Буду играть не дома, но дома (семья Стаховского живет в Будапеште). Всех приглашаю посетить Будапешт – замечательный город – и поддержать нас в это время.

Акцент на игру в паре? Нет, у меня всю карьеру акцент был на «одиночке», и он до конца карьеры будет стоять на «одиночке». Пара – это очень классно, это занимательно, это возможность продлить карьеру еще лет на 8, но я считаю, что человек, который играет в «одиночке» и он уже впоследствии в «одиночке» играть не может, он может принять решение перейти в пару, но это не мой путь.

Когда я буду понимать, что в «одиночке» я недостаточно силен или, скажем, слаб, чтобы конкурировать, то, думаю, на этом мой путь в теннисе будет заканчиваться».

Ранее Стаховский пожелал «Динамо» стать чемпионами УПЛ.

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Источник — XSport

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