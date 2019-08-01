Макинрой назвал лучший матч в истории тенниса

Легендарный американский теннисист Джон Макинрой рассказал о том, какой матч считает лучшим в истории тенниса:
«Я видел много теннисных матчей, много комментировал, во многих играл. Если сложить всё воедино, то лучшим будет финал Уимблдона-2008. Думаю, именно этот матч является лучшим в истории.
Что касается противостояния Роджера и Рафы, то, безусловно, они сделали друг друга лучшими. Каждый их матч повышал качество тенниса и того, и другого».
В финале Уимблдона-2008 победу одержал Надаль — 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7.
Источник — Tennis World USA
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