Макинрой назвал лучший матч в истории тенниса

Легендарный американский теннисист Джон Макинрой рассказал о том, какой матч считает лучшим в истории тенниса:

«Я видел много теннисных матчей, много комментировал, во многих играл. Если сложить всё воедино, то лучшим будет финал Уимблдона-2008. Думаю, именно этот матч является лучшим в истории.

Что касается противостояния Роджера и Рафы, то, безусловно, они сделали друг друга лучшими. Каждый их матч повышал качество тенниса и того, и другого».

В финале Уимблдона-2008 победу одержал Надаль — 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7.