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Макинрой назвал лучший матч в истории тенниса

Американец считает лучшим финал Уимблдона-2008 Надаль - Федерер

  • 01.08.2019 13:17
  • 368 просмотров
  • 1 комментарий
Макинрой назвал лучший матч в истории тенниса
© Wimbledon. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль

Легендарный американский теннисист Джон Макинрой рассказал о том, какой матч считает лучшим в истории тенниса:

«Я видел много теннисных матчей, много комментировал, во многих играл. Если сложить всё воедино, то лучшим будет финал Уимблдона-2008. Думаю, именно этот матч является лучшим в истории.

Что касается противостояния Роджера и Рафы, то, безусловно, они сделали друг друга лучшими. Каждый их матч повышал качество тенниса и того, и другого».

В финале Уимблдона-2008 победу одержал Надаль — 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7.

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Источник — Tennis World USA

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 01.08.2019 13:25
    +1
    Последний финал был ничем не хуже.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 01.08.2019 13:25
    +1
    Последний финал был ничем не хуже.
    Ссылка
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