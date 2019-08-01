Тренер Деревянченко: «Сергей станет чемпионом мира в этом году»

Вчера в СМИ появилась информация о том, что 26 октября Сергей Деревянченко проведет чемпионский бой против Сауля Альвареса.

Тренер украинца Андре Розье считает, что Деревянченко по силам победить Альвареса:

«Этот бой действительно меня радует. Сергей - фантастический боец. Недаром его называют «Техником». Деревянченко - боксер с минимальным количеством слабых мест, у него отличные базовые навыки и он постоянно развивается. Навыки Сергея могут стать проблемой для любого средневеса.

Он топовый боец и следующий его бой будет элитным. Кроме того, Сергей - отличный человек, с которым легко работать. Он следует всем указаниям, никогда не жалуется. У него нет никаких звездных прихотей. Наша команда сосредоточена на работе с Деревянченко. Это будет ключевым моментом для победы в бою.

С моей стороны было два поединка, перед которыми я не присутствовал в лагере Сергея. Это стало моей ошибкой. Обещаю, что она больше не повторится. Я верю, что у команды Деревянченко есть все, чтобы принимать бои с любыми представителями среднего веса. Мы это покажем независимо от того, будет соперником Альварес или кто-то другой. Я считаю, что Деревянченко в этом году станет чемпионом мира».