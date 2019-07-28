Украина пробилась в финальную часть летнего Кубка Европы

Сборная Украины среди теннисисток до 12 лет успешно провела квалификационный этап летнего Кубка Европы.

В плей-офф зонального турнира, проходящего в Харене (Нидерланды), украинки одержали победу над хозяйками соревнований.

В первом матче София Михайлец победила Лину Илахи со счётом 6:0, 6:1, а затем Елизавета Котляр обыграла Бритт дю Пре: 6:0, 6:2. В парной встрече Котляр и Мария Дробышева проиграли дю Пре и Сенне ван ден Хёвель: 6:3, 3:6, 8-10.

Из зоны D в финал также вышла сборная Великобритании, которой Украина проиграла на групповом этапе. Финальный турнир пройдёт 8-11 августа во французском городе Аяччо.

К сожалению, украинская команда среди мальчиков уступила в плей-офф сборной Испании. Глеб Коваленко проиграл Кеони Пуиг-МакКаллену (1:6, 2:6), а Олег Чернат потерпел поражение от Серхио Планельи: 0:6, 7:5, 4:6.