Калинина – Тиг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 24 июля, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) сыграет второй матч на грунтовом турнире международной серии WTA в Юрмале.

Украинка сразится против Патриции Марии Тиг (№264 WTA) из Румынии. Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Барбара Хаас – Анастасия Потапова. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.

Ранее девушки не встречались. Отметим, что Калинина впервые может выйти в четвертьфинал турнира WTA.

В 1/4 финала победительница встречи сыграет против Дианы Марцинкевич (№223 WTA) или кого-то из пары Хаас (№164 WTA) – Потапова (№64 WTA).