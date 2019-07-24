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Калинина – Тиг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Юрмале

  • 24.07.2019 15:35
  • 1083 просмотра
  • 2 комментария
Калинина – Тиг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Ангелина Калинина
В среду, 24 июля, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) сыграет второй матч на грунтовом турнире международной серии WTA в Юрмале.
 
Украинка сразится против Патриции Марии Тиг (№264 WTA) из Румынии. Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Барбара Хаас – Анастасия Потапова. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались. Отметим, что Калинина впервые может выйти в четвертьфинал турнира WTA.
 
В 1/4 финала победительница встречи сыграет против Дианы Марцинкевич (№223 WTA) или кого-то из пары Хаас (№164 WTA) – Потапова (№64 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    mykola
    mykola, 24.07.2019 15:33
    0
    vitaha33, 24.07.2019 14:43
    Хороша сітка, можна проходити ч півфінал
    Хороша сітка після перемоги в першому крузі.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.07.2019 14:43
    +1
    Хороша сітка, можна проходити ч півфінал
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.07.2019 14:43
    +1
    Хороша сітка, можна проходити ч півфінал
    Ссылка
    mykola
    mykola, 24.07.2019 15:33
    0
    vitaha33, 24.07.2019 14:43
    Хороша сітка, можна проходити ч півфінал
    Хороша сітка після перемоги в першому крузі.
    Ссылка
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