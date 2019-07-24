Бразильская теннисистка попалась на употреблении допинга

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя сдала положительный допинг-тест и временно с 22 июля отстранена от соревнований под эгидой WTA.

В июне 2019 года на турнире в Боготе 23-летняя бразильянка сдала анализ мочи, содержащий селективные модуляторы андрогенных рецепторов (SARM S-22 и метаболиты SARM LGD-4033). Эти вещества относятся к анаболическим агентам и запрещены WADA.

Бразильская теннисистка ныне занимает 99-е место в рейтинге WTA. За карьеру она достигла одного финала в одиночном разряде в Сеуле-2017, а также завоевала два парных титула в Боготе (2015, 2017).

