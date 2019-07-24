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Бразильская теннисистка попалась на употреблении допинга

Беатрис Хаддад Майя временно отстранена от соревнований WTA

  • 24.07.2019 04:34
  • 119 просмотров
  • 1 комментарий
Бразильская теннисистка попалась на употреблении допинга
© Twitter. Беатрис Хаддад Майя
Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя сдала положительный допинг-тест и временно с 22 июля отстранена от соревнований под эгидой WTA.
 
В июне 2019 года на турнире в Боготе 23-летняя бразильянка сдала анализ мочи, содержащий селективные модуляторы андрогенных рецепторов (SARM S-22 и метаболиты SARM LGD-4033). Эти вещества относятся к анаболическим агентам и запрещены WADA. 
 
Бразильская теннисистка ныне занимает 99-е место в рейтинге WTA. За карьеру она достигла одного финала в одиночном разряде в Сеуле-2017, а также завоевала два парных титула в Боготе (2015, 2017).
 
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Источник — ESPN

(1 голос)

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Комментарии
    Vitaliy Onyper
      Vitaliy Onyper, 24.07.2019 04:53
    0
    --- А що тут дивного?
    -- Вже й на тій нещасній Україні і то МАРІАНУ ПОЧАЛИ ЛЕГАЛІЗУВАТИ
    --- Глобальне потепління поволі підходить до свого логічного кінця
    Ссылка
    Vitaliy Onyper
      Vitaliy Onyper, 24.07.2019 04:53
    0
    --- А що тут дивного?
    -- Вже й на тій нещасній Україні і то МАРІАНУ ПОЧАЛИ ЛЕГАЛІЗУВАТИ
    --- Глобальне потепління поволі підходить до свого логічного кінця
    Ссылка
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