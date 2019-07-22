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Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на одну позицию

В первой десятке произошло всего одно изменение

  • 22.07.2019 09:28
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Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на одну позицию
© БТУ. Сергей Стаховский
В первую неделю после Уимблдона мужчины сыграли три турнира категории ATP Tour 250, в которых лидеры практически не принимали участия.
 
В первой десятке произошло одно изменение: Фабио Фоньини потерял очки за победу на прошлогоднем турнире в Бастаде и уступил девятое место Даниилу Медведеву.
 
Также стоит отметить +26 позиций Николаса Ярри, который выиграл турнир в Швеции в этом году. Для чилийца это первый титул и личный рекорд в мировом рейтинге (38-е место).
 
Серб Душан Лайович, который выиграл соревнования в хорватском Умаге, поднялся на 10 мест и теперь он занимает 26-ю строчку.
 
Топ-10 рейтинга ATP
 
 
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский поднялся на одну позицию, Илья Марченко – на шесть. Владислав Манафов и Артем Смирнов добавили по две строчки.
 
Украинцы в рейтинге ATP
 
 
В Чемпионской гонке все спокойно, в первой восьмерке изменений нет. Американец Джон Изнер, который выиграл турнир в Ньюпорте, поднялся на 7 позиций и терерь он четырнадцатый с отставанием в 500 очков от восьмой позиции.
 
Чемпионская гонка ATP
 
 
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Источник — Sport.ua

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