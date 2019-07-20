Завацкая проиграла в квалификации турнира в Палермо

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 133) проиграла в первом раунде квалификационного раунда. Украинка, будучи первой сеяной в квалификации, потерпела поражение от представительницы Бразилии Габриэлы Се (WTA 298) в трех сетах, тем самым прервав свою победную серию.
Palermo Ladies Open International
Палермо, Италия. $250K
Квалификация, 1-й раунд
Катарина Завацкая (Украина) [1] – Габриэла Се (Бразилия) – 7:5, 4:6, 4:6
Источник — Sport.ua
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