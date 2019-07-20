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Завацкая проиграла в квалификации турнира в Палермо

Украинская теннисистка потерпела поражение от представительницы Бразилии

  • 20.07.2019 21:57
  • 410 просмотров
  • 1 комментарий
Завацкая проиграла в квалификации турнира в Палермо
© БТУ. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 133) проиграла в первом раунде квалификационного раунда. Украинка, будучи первой сеяной в квалификации, потерпела поражение от представительницы Бразилии Габриэлы Се (WTA 298) в трех сетах, тем самым прервав свою победную серию.
 
Palermo Ladies Open International
 
Палермо, Италия. $250K
 
Квалификация, 1-й раунд
 
Катарина Завацкая (Украина) [1] – Габриэла Се (Бразилия) – 7:5, 4:6, 4:6
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 20.07.2019 23:09
    0
    Это ужасный матч из тех что я смотрел
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 20.07.2019 23:09
    0
    Это ужасный матч из тех что я смотрел
    Ссылка
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