World Team Tennis. Команда Костюк проиграла, Марта выиграла 2 матча

Команда Марты Костюк «Washington Kastles» потерпела очередное поражение на выставочных соревнованиях в США, уступив «Springfield Lasers» со счетом 17:21.
Костюк приняла участие сразу в трех матчах. Марта одержала победу в женском одиночном поединке против Анны Блинковой (5-4) и в парной встрече, где её напарницей была Кейтлин Кристиан (5-3 против дуэта Эбигейл Спирс / Анна Блинкова). В матче микста Костюк заменила Кристиан. Украинка и Нейтан Паша проиграли 0-5 опытному дуэту Жан-Жюльен Ройер / Эбигейл Спирс.
В матче против Блинковой Костюк отметилась результативным твиннером, отыграв геймбол соперницы.
Источник — Большой теннис Украины
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