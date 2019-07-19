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World Team Tennis. Команда Костюк проиграла, Марта выиграла 2 матча

Украинская теннисистка приняла участие в трех встречах

  • 19.07.2019 16:02
  • 493 просмотра
  • 2 комментария
World Team Tennis. Команда Костюк проиграла, Марта выиграла 2 матча
© WTT. Марта Костюк
Команда Марты Костюк «Washington Kastles» потерпела очередное поражение на выставочных соревнованиях в США, уступив «Springfield Lasers» со счетом 17:21.
 
Костюк приняла участие сразу в трех матчах. Марта одержала победу в женском одиночном поединке против Анны Блинковой (5-4) и в парной встрече, где её напарницей была Кейтлин Кристиан (5-3 против дуэта Эбигейл Спирс / Анна Блинкова). В матче микста Костюк заменила Кристиан. Украинка и Нейтан Паша проиграли 0-5 опытному дуэту Жан-Жюльен Ройер / Эбигейл Спирс.
 
В матче против Блинковой Костюк отметилась результативным твиннером, отыграв геймбол соперницы.  
 
 
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 19.07.2019 16:27
    +1
    Куда вы её гоните? У неё всё ещё действует ограничение количества турниров по возрасту - 18 лет нету.
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    sv_2000
      sv_2000, 19.07.2019 16:16
    -1
    Народ! Когда у Марты следующий турнир? Я имею в виду нормальный)) Кто знает?
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    Vladdal
      Vladdal, 19.07.2019 16:27
    +1
    Куда вы её гоните? У неё всё ещё действует ограничение количества турниров по возрасту - 18 лет нету.
    Ссылка
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