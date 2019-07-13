Дарья Снигур – Алекса Ноэль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во субботу, 13 июля, украинская теннисистка Дарья Снигур сыграет в финале юниорского Уимблдона.
Соперницей 17-летней украинки станет 16-летняя американка Алекса Ноэль, которую Дарья недавно обыграла в финале Рохэмптона.
Поединок состоится на первом корте, время начала – 15:00 по Киеву.
Трансляция здесь
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Источник — Sport.ua
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