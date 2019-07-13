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Дарья Снигур – Алекса Ноэль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию юниорского финала Уимблдона

  • 13.07.2019 15:04
  • 5358 просмотров
  • 26 комментариев
Дарья Снигур – Алекса Ноэль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© БТУ. Дарья Снигур
Во субботу, 13 июля, украинская теннисистка Дарья Снигур сыграет в финале юниорского Уимблдона.
 
Соперницей 17-летней украинки станет 16-летняя американка Алекса Ноэль, которую Дарья недавно обыграла в финале Рохэмптона.
 
Поединок состоится на первом корте, время начала – 15:00 по Киеву.
 
Трансляция здесь
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
 
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex Drenov
    online
      Alex Drenov, 13.07.2019 16:31
    0
    Чемпион!
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 13.07.2019 16:31
    0
    Даша Снігур - чемпіонка Уімблдону-2019!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОЛОДЧИНКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 13.07.2019 16:29
    0
    Даша буде подавати на матч!!!
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 13.07.2019 16:25
    0
    dudigo78, 13.07.2019 16:05
    трансляція з трояном. в мене антивірус заблокував сторінку
    Что у меня блокирует? Я антивирусом не пользуюсь...
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 13.07.2019 16:20
    0
    ще один кам-бек готує Даша!
    Ссылка
    samird
      samird, 13.07.2019 16:07
    0
    Не смогла брейкануть и перестала играть. Ох уж эти дети.
    Ссылка
    Hyperion
      Hyperion, 13.07.2019 16:06
    0
    dudigo78, 13.07.2019 16:05
    трансляція з трояном. в мене антивірус заблокував сторінку
    Да. У меня тоже.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.07.2019 16:05
    +1
    трансляція з трояном. в мене антивірус заблокував сторінку
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 13.07.2019 16:00
    0
    Stanislav Matusevych, 13.07.2019 15:56
    Пять геймов подряд и 6:4 с 1:4. Игра обеих, конечно, выглядит наивно-детской, но сегодня нужно выигрывать как угодно. О качестве поговорим уже потом.
    А все таки наша грала краще, якісніше
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 13.07.2019 15:59
    0
    Чёто у меня трансляция не идёт. Что-то не так делаю?
    Ссылка
    Sergio
    online
      Sergio, 13.07.2019 15:57
    -2
    Сильно.... Молодцаааа.... Абалденноооо
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 13.07.2019 15:56
    +1
    УМНІЧКА, є перший сет 6:4!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.07.2019 15:56
    +1
    Пять геймов подряд и 6:4 с 1:4. Игра обеих, конечно, выглядит наивно-детской, но сегодня нужно выигрывать как угодно. О качестве поговорим уже потом.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 13.07.2019 15:51
    0
    Давай, Дашуля, тепер подай успішно на сет...
    Ссылка
    Alex Drenov
    online
      Alex Drenov, 13.07.2019 15:51
    0
    бэкхенд у нее неплохой
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 13.07.2019 15:48
    0
    Кілька класних ударів в лінію в останньому геймі - клас. Пробує атакувати, активніша, видається більш класною - спостереження трьох останніх геймів
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 13.07.2019 15:46
    0
    Цікаво чи зможе Даша так само успішно по лініях розкладати м'ячі в дорослому турі, де швидкості повищі будуть?
    Ссылка
    Александр Пахота
    online
      Александр Пахота, 13.07.2019 15:46
    +1
    Я переживаю Сильно!! Дарье очень желаю ПОБЕДЫІ!!!!
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 13.07.2019 15:44
    0
    dudigo78, 13.07.2019 15:35
    мабуть вперше дивлюся юніорок. Але Костюк такого ж приблизно віку, але ж в інший теніс зовсім грає. А тут дійсно дитячий теніс у виконанні обох
    Реально теніс навіть молодшої на 2 роки Даші Лопатецької дорослішим виглядає, ніж у сьогоднішніх фіналісток.
    Ссылка
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 13.07.2019 15:40
    0
    Соперница Дарьи напоминает по игре очень Роберту Винчи
    Ссылка
    reflexia
      reflexia, 13.07.2019 15:08
    +2
    Дашенька вперёд
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.07.2019 16:05
    +1
    трансляція з трояном. в мене антивірус заблокував сторінку
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 13.07.2019 15:56
    +1
    УМНІЧКА, є перший сет 6:4!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.07.2019 15:56
    +1
    Пять геймов подряд и 6:4 с 1:4. Игра обеих, конечно, выглядит наивно-детской, но сегодня нужно выигрывать как угодно. О качестве поговорим уже потом.
    Ссылка
    Александр Пахота
    online
      Александр Пахота, 13.07.2019 15:46
    +1
    Я переживаю Сильно!! Дарье очень желаю ПОБЕДЫІ!!!!
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 13.07.2019 15:38
    +1
    Молодчинка, брейканула, тепер треба зрівнювати!!!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.07.2019 15:35
    +1
    мабуть вперше дивлюся юніорок. Але Костюк такого ж приблизно віку, але ж в інший теніс зовсім грає. А тут дійсно дитячий теніс у виконанні обох
    Ссылка
    Alex Drenov
    online
      Alex Drenov, 13.07.2019 16:31
    0
    Чемпион!
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 13.07.2019 16:31
    0
    Даша Снігур - чемпіонка Уімблдону-2019!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОЛОДЧИНКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 13.07.2019 16:29
    0
    Даша буде подавати на матч!!!
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 13.07.2019 16:25
    0
    dudigo78, 13.07.2019 16:05
    трансляція з трояном. в мене антивірус заблокував сторінку
    Что у меня блокирует? Я антивирусом не пользуюсь...
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 13.07.2019 16:20
    0
    ще один кам-бек готує Даша!
    Ссылка
    samird
      samird, 13.07.2019 16:07
    0
    Не смогла брейкануть и перестала играть. Ох уж эти дети.
    Ссылка
    Hyperion
      Hyperion, 13.07.2019 16:06
    0
    dudigo78, 13.07.2019 16:05
    трансляція з трояном. в мене антивірус заблокував сторінку
    Да. У меня тоже.
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 13.07.2019 16:00
    0
    Stanislav Matusevych, 13.07.2019 15:56
    Пять геймов подряд и 6:4 с 1:4. Игра обеих, конечно, выглядит наивно-детской, но сегодня нужно выигрывать как угодно. О качестве поговорим уже потом.
    А все таки наша грала краще, якісніше
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 13.07.2019 15:59
    0
    Чёто у меня трансляция не идёт. Что-то не так делаю?
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 13.07.2019 15:51
    0
    Давай, Дашуля, тепер подай успішно на сет...
    Ссылка
    Alex Drenov
    online
      Alex Drenov, 13.07.2019 15:51
    0
    бэкхенд у нее неплохой
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 13.07.2019 15:48
    0
    Кілька класних ударів в лінію в останньому геймі - клас. Пробує атакувати, активніша, видається більш класною - спостереження трьох останніх геймів
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 13.07.2019 15:46
    0
    Цікаво чи зможе Даша так само успішно по лініях розкладати м'ячі в дорослому турі, де швидкості повищі будуть?
    Ссылка
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