Тренер Свитолиной: Ждали, что Элина будет в полуфинале такого турнира

Сегодня украинская теннисистка Элина Свитолина сразится с Симоной Халеп в рамках полуфинала Уимблдона.

Ожиданиями от поединка поделился тренер Свитолиной Эндрю Беттлс.

«Свитолина нашла свою форму на тренировке за несколько дней до старта, так что мы были довольно уверены в наших силах. Элина отлично со всем справилась. Думаю, все и так ждали, что Элина в какой-то момент дойдет до полуфинала на Больших Шлемах. Теперь, когда это случилось, мне не кажется, что это прибавит ей больше давления».



«Матч с Симоной Халеп в 1/2 финала предполагает длинные обмены ударами, они обе хорошо играют с задней линии. Важно будет, кто из них сможет повысить свой уровень, играть активнее и встречать мяч как можно раньше, особенно на траве. Самое сложное сейчас – это не думать о том, что через два матча трофей может оказаться в её руках. Нужно просто фокусироваться на той работе, которую нужно делать. Важно понимать, что работа еще не закончена», - сказал Беттлс.