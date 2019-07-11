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Тренер Свитолиной: Ждали, что Элина будет в полуфинале такого турнира

Тренер рассказал о 1/2 финала Уимблдона

  • 11.07.2019 08:15
  • 2551 просмотр
  • 3 комментария
Тренер Свитолиной: Ждали, что Элина будет в полуфинале такого турнира
© btu.org.ua

Сегодня украинская теннисистка Элина Свитолина сразится с Симоной Халеп в рамках полуфинала Уимблдона.

Ожиданиями от поединка поделился тренер Свитолиной Эндрю Беттлс.

«Свитолина нашла свою форму на тренировке за несколько дней до старта, так что мы были довольно уверены в наших силах. Элина отлично со всем справилась. Думаю, все и так ждали, что Элина в какой-то момент дойдет до полуфинала на Больших Шлемах. Теперь, когда это случилось, мне не кажется, что это прибавит ей больше давления».

«Матч с Симоной Халеп в 1/2 финала предполагает длинные обмены ударами, они обе хорошо играют с задней линии. Важно будет, кто из них сможет повысить свой уровень, играть активнее и встречать мяч как можно раньше, особенно на траве. Самое сложное сейчас – это не думать о том, что через два матча трофей может оказаться в её руках. Нужно просто фокусироваться на той работе, которую нужно делать. Важно понимать, что работа еще не закончена», - сказал Беттлс.

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Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

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Комментарии
    Nyeyedyaka
      Nyeyedyaka, 11.07.2019 09:32
    0
    Александр Бондарь, 11.07.2019 09:04
    Деньги ты ждал
    Ніби гроші це щось погане. Втім з самою лише фінансовою мотивацією мало шансів стати тренером півфіналістки Вімблдону. І Ендрю, судячи з усього, нею зовсім не обмежується.
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 11.07.2019 09:04
    -1
    Деньги ты ждал
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 11.07.2019 08:26
    +1
    Вот и тренер подтверждает, что Свитолина пришла в кондицию до начала турнира. А тут все мантру даже сейчас читают "Свитолина в ее нынешнем состоянии")))
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 11.07.2019 08:26
    +1
    Вот и тренер подтверждает, что Свитолина пришла в кондицию до начала турнира. А тут все мантру даже сейчас читают "Свитолина в ее нынешнем состоянии")))
    Ссылка
    Nyeyedyaka
      Nyeyedyaka, 11.07.2019 09:32
    0
    Александр Бондарь, 11.07.2019 09:04
    Деньги ты ждал
    Ніби гроші це щось погане. Втім з самою лише фінансовою мотивацією мало шансів стати тренером півфіналістки Вімблдону. І Ендрю, судячи з усього, нею зовсім не обмежується.
    Ссылка
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