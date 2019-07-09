Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Супряга получает психологическую уверенность»

- Сегодня были качественными оба тайма: и первый, и второй были хорошими в плане игры и эмоций, хорошие мячи были забиты. Говорить о том, что все хорошо, конечно, рано. Я понимаю и уровень команды соперника, у которого было много игроков на просмотре, кто только приехал, поэтому здесь есть свое объяснение их не очень слаженной игре. Что касается нашей игры, то даже не знаю какой тайм понравился больше. В обоих таймах были хорошие моменты. В первом мне не понравилось несколько эпизодов в обороне, но в целом можно оценить спарринг как положительный. И эмоции сейчас также положительные.

- Сегодня в составе команды дебютировал новичок Юрий Вакулко. Что скажете об этом трансфере?

- Он сначала принадлежал другому клубу, поэтому мы особенно его не рассматривали, как потенциальный трансфер, но дальше сложилась ситуация, что появилась возможность подписать с ним контракт, поэтому этим мы, конечно, довольны, ведь для нас важно иметь опытных футболистов в хорошем игровом возрасте. У нас много молодежи, и много опытных футболистов, от которых уже трудно требовать какого-то прогресса. Поэтому Юрий для нас важен и с точки зрения инвестиций в будущее, а кроме того, это хороший скоростной игрок, который хорошо действует в защите, хотя ему еще нужно время, чтобы понять нашу игру и игровые принципы. Но очень важно, что он сейчас с нами, что он прошел нашу школу, и для него Днепр не пустой звук. Поэтому мы, конечно, этим трансфером довольным, а вот его сегодняшнюю игру по 15 минутам я бы оценивать не стал.

- Сегодня Сафронов в первом тайме играл на правом фланге, а во втором в центре обороны. Это говорит о том, что вы смотрите на него на разных позициях?

- Это говорит о том, что у нас заболел Романюк и все (улыбается).

- Супряга сейчас забивает и набирает уверенности?

- Любой футболист, когда забивает, начнет чувствовать психологическую уверенность. Это касается не только молодежи, Супряги, или кого-то другого. Здесь вопрос его личных амбиций, насколько он желает забивать и прогрессировать. Понятно, что у нас большая группа молодых футболистов, и все они обладают талантом, поэтому только от них будет зависеть, как они будут работать и использовать те минуты и шансы, которые будут появляться. У нас нет других футболистов. Поэтому мы очень на них рассчитываем - на их серьезность, мотивацию и мастерство.