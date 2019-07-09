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Снигур и Белобородько преодолели второй круг юниорского Уимблдона

Двое украинцев сыграют в 1/8 финала

  • 09.07.2019 20:20
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Снигур и Белобородько преодолели второй круг юниорского Уимблдона
© БТУ. Дарья Снигур
17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает побеждать на юниорском Уимблдоне.
 
Во втором круге соревнований украинка за 43 минуты одолела 18-летнюю Эрин Ричардсон из Великобритании.
 
Также свой матч выиграл и 18-летний Илья Белобородько, который в трех сетах переиграл Джеймса Стори из Великобритании.
 
К сожалению, Эрик Ваншельбойм не смог одолеть лидера посева.
 
Уимблдон. Девушки. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) –  Эрин Ричардсон (Великобритания) –  6:0, 6:1
 
Уимблдон. Юноши. Второй круг
Илья Белобородько (Украина) – Джеймс Стори (Великобритания) –  6:4. 5:7, 6:4
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Хольгер Руне (Дания) – 0:6, 2:6
 
Снигур в 1/8 финала встретится с Робин Монтгомери из США, Белобородько – сразится против Николаса Альвареса Вероны из Испании.
 
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Источник — Sport.ua

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