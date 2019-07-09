Снигур и Белобородько преодолели второй круг юниорского Уимблдона

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает побеждать на юниорском Уимблдоне.
Во втором круге соревнований украинка за 43 минуты одолела 18-летнюю Эрин Ричардсон из Великобритании.
Также свой матч выиграл и 18-летний Илья Белобородько, который в трех сетах переиграл Джеймса Стори из Великобритании.
К сожалению, Эрик Ваншельбойм не смог одолеть лидера посева.
Уимблдон. Девушки. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Эрин Ричардсон (Великобритания) – 6:0, 6:1
Уимблдон. Юноши. Второй круг
Илья Белобородько (Украина) – Джеймс Стори (Великобритания) – 6:4. 5:7, 6:4
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Хольгер Руне (Дания) – 0:6, 2:6
Снигур в 1/8 финала встретится с Робин Монтгомери из США, Белобородько – сразится против Николаса Альвареса Вероны из Испании.
Источник — Sport.ua
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