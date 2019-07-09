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Кори ГАУФФ: «Буду продолжать усердно работать»

Юная американская теннисистка успешно выступила на Уимблдоне

  • 09.07.2019 01:29
  • 204 просмотра
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Кори ГАУФФ: «Буду продолжать усердно работать»
© instagram.com/cocogauff

15-летняя американка Кори Гауфф, которая сенсационно вышла в четвертый круг Уимблдона, поделилась эмоциями от участия в турнире.

«Я многому научилась. Я научилась играть перед большой аудиторией. Я узнала, каково это – быть под давлением. Я многому научилась, и я благодарна за этот опыт. Я проиграла во втором раунде квалификации в Париже [на Открытом чемпионате Франции], а теперь продержалась до второй недели такого турнира. Я очень горжусь собой.

Мне всего 15. Я буду продолжать усердно работать, и посмотрим, какого успеха смогу добиться в будущем. Не ожидала, что меня так будут поддерживать в другой стране. Чувствовала, будто играю в Нью-Йорке. Я очень счастлива и рада, что люди верят в меня. Надеюсь, они узнали обо мне и поняли, что я боец. Я никогда не сдамся. Все возможно, если вы будете усердно работать, просто продолжайте мечтать».

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Источник — WTA

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