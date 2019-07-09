Кори ГАУФФ: «Буду продолжать усердно работать»

Интересные комментарии！Типа Уайлдер помолодеет за эти месяцы？Тайсон моложе на 3 года, информация ...

А які тут можуть бути емоції??? Тратимо державні кошти казна на що. Чи може будемо дійсно тішитис...

Он выиграл 6 трофеев за 3 года, оставь свой высер при себе.

00:12 — Вадим Трикоз

У тебя проблемы с мат.частью, потому как в сезоне 2014/15 Шахтёр вышел в групповой этап напрямую,...

00:01 — Olivier_Giroud

Давай, старый идиот, завтра поскулишь про квалификацию ЛЧ отдыхай, а то тебе завтра с утра н...

23:58 — krotyfuckyou

Тебе, дебилу старому, некогда пока банить меня и правильно делают ,что не банят должен же быть кл...