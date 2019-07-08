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Уимблдон. Стали известны все участники четвертьфиналов

Большая тройка одержала легкие победы в четвертом круге

  • 08.07.2019 22:13
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Уимблдон. Стали известны все участники четвертьфиналов
© Wimbledon. Роджер Федерер
В понедельник, восьмого июля, на Уимблдоне завершились матчи четвертого круга в мужском одиночном разряде.
 
Уимблдон. Четвертый круг
 
Новак Джокович (Сербия) – Юго Эмбер (Франция) – 6:3, 6:2, 6:3
Давид Гоффен (Бельгия) – Фернандо Вердаско (Испания) – 7:6(9), 2:6, 6:3, 6:4
Сэм Куэрри (США) – Теннис Сандгрен (США) – 6:4, 6:7(7), 7:6(3), 7:6(5)
Рафаэль Надаль (Испания) – Жоао Соуза (Португалия) – 6:2, 6:2, 6:2
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:3, 7:5, 6:2
Кеи Нисикори (Япония) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4
Роджер Федерер (Швейцария) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:1, 6:2, 6:2
Гидо Пелья (Аргентина) – Милош Раонич (Канада) – 3:6, 4:6, 6:3, 7:6(3), 8:6
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
Джокович – Гоффен
Пелья – Баутиста-Агут
 
Нижняя часть сетки
Куэрри – Надаль
Нисикори – Федерер
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Источник — Sport.ua

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