Роджер Федерер - Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, восьмого июля, третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер сыграет в 1/8 финала с 23-летним итальянцем Маттео Берреттини. Начало матча в 18:55 по киевскому времени.
Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с победителем пары Кеи Нисикори - Михаил Кукушкин.
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Роджер Федерер - Маттео Берреттини прямая трансляция в 18:55 по киевскому времени
Источник — Sport.ua
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