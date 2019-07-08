Роджер Федерер - Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, восьмого июля, третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер сыграет в 1/8 финала с 23-летним итальянцем Маттео Берреттини. Начало матча в 18:55 по киевскому времени.

Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с победителем пары Кеи Нисикори - Михаил Кукушкин.

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Роджер Федерер - Маттео Берреттини прямая трансляция в 18:55 по киевскому времени