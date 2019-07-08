Новак Джокович – Уго Умбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, восьмого июля, первая ракетка мира Новак Джокович сыграет в 1/8 финала с 21-летним французом Уго Умбером. Начало матча в 17:55 по киевскому времени.
Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с победителем пары Давид Гоффен - Фернандо Вердаско.
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Новак Джокович – Уго Умбер прямая трансляция в 17:55 по киевскому времени
Источник — Sport.ua
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