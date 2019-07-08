Рафаэль Надаль – Жоао Соуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, восьмого июля, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль из Испании сыграет в 1/8 финала с португальцем Жоао Соузой (69-я ракетка мира). Начало матча в 15:20 по киевскому времени.
Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с победителем пары Сэм Куэрри - Теннис Сандгрен.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Надаль - Соуза прямая трансляция в 15:20 по киевскому времени
Источник — Sport.ua
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