Рафаэль Надаль – Жоао Соуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, восьмого июля, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль из Испании сыграет в 1/8 финала с португальцем Жоао Соузой (69-я ракетка мира). Начало матча в 15:20 по киевскому времени.

Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с победителем пары Сэм Куэрри - Теннис Сандгрен.

Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

Надаль - Соуза прямая трансляция в 15:20 по киевскому времени