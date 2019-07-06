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Уимблдон. Стали известны все участники четвертого круга

Из топ-15 мирового рейтинга в 1/8 финала только Большая тройка и Нисикори

  • 06.07.2019 23:10
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Уимблдон. Стали известны все участники четвертого круга
© Wimbledon. Роджер Федерер
В субботу, шестого июля, на Уимблдоне завершились матчи третьего круга в мужском одиночном разряде. В этот игровой день на корты вышли представители нижней части сетки.
 
Роджер Федерер одержал 350-ю победу на турнирах серии Большого шлема и 98-ю на Уимблдоне (рекорд). Он лидер по количеству общих побед с большим отрывом от ближайших преследователей. В тройке Новак Джокович (273) и Рафаэль Надаль (263).
 
Неожиданно вылетел Фабио Фоньини, который уступил четвертьфиналисту Australian Open-2018 Теннису Сандгрену из США, для которого это лучший результат на турнире.
 
Еще одной сенсацией стал выход в 1/8 финала 31-летнего Михаила Кукушкина из Казахстала, который до текущего сезона выиграл всего 5 матчей в основной сетке Уимблдона.
 
Уимблдон. Третий круг
 
Роджер Федерер (Швейцария) – Люка Пуй (Франция) – 7:5, 6:2, 7:6(4)
Рафаэль Надаль (Испания) – Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – 6:2, 6:3, 6:2
Кеи Нисикори (Япония) – Стив Джонсон (США) – 6:4, 6:3, 6:2
Теннис Сандгрен (США) – Фабио Фоньини (Италия) – 6:3, 7:6, 6:3
Сэм Куэрри (США) – Джон Миллман (Австралия) – 7:6(3), 7:6(8), 6:3
Маттео Берреттини (Италия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:7(5), 7:6(2), 4:6, 7:6(5), 6:3
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 7:6(5), 4:6, 7:5
Жоао Соуза (Португалия) – Дэн Эванс (Великобритания) – 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4
 
Пары 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Джокович – Юмбер 
Гоффен – Вердаско
 
Пелья – Раонич
Баутиста-Агут – Пэр 
 
Нижняя часть сетки
 
Куэрри – Сандгрен 
Соуза – Надаль
 
Нисикори – Кукушкин 
Берреттини – Федерер
 
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Источник — Sport.ua

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