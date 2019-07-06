Уимблдон. Стали известны все участники четвертого круга

В субботу, шестого июля, на Уимблдоне завершились матчи третьего круга в мужском одиночном разряде. В этот игровой день на корты вышли представители нижней части сетки.

Роджер Федерер одержал 350-ю победу на турнирах серии Большого шлема и 98-ю на Уимблдоне (рекорд). Он лидер по количеству общих побед с большим отрывом от ближайших преследователей. В тройке Новак Джокович (273) и Рафаэль Надаль (263).

Неожиданно вылетел Фабио Фоньини, который уступил четвертьфиналисту Australian Open-2018 Теннису Сандгрену из США, для которого это лучший результат на турнире.

Еще одной сенсацией стал выход в 1/8 финала 31-летнего Михаила Кукушкина из Казахстала, который до текущего сезона выиграл всего 5 матчей в основной сетке Уимблдона.

Уимблдон. Третий круг

Роджер Федерер (Швейцария) – Люка Пуй (Франция) – 7:5, 6:2, 7:6(4)

Рафаэль Надаль (Испания) – Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – 6:2, 6:3, 6:2

Кеи Нисикори (Япония) – Стив Джонсон (США) – 6:4, 6:3, 6:2

Теннис Сандгрен (США) – Фабио Фоньини (Италия) – 6:3, 7:6, 6:3

Сэм Куэрри (США) – Джон Миллман (Австралия) – 7:6(3), 7:6(8), 6:3

Маттео Берреттини (Италия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:7(5), 7:6(2), 4:6, 7:6(5), 6:3

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 7:6(5), 4:6, 7:5

Жоао Соуза (Португалия) – Дэн Эванс (Великобритания) – 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4 (Казахстан) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 7:6(5), 4:6, 7:5

Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Джокович – Юмбер

Гоффен – Вердаско

Пелья – Раонич

Баутиста-Агут – Пэр

Нижняя часть сетки

Куэрри – Сандгрен

Соуза – Надаль

Нисикори – Кукушкин

Берреттини – Федерер