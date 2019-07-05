15-летняя Гауфф продолжает покорять Уимблдон и выходит на Халеп

15-летняя американская теннисистка Кори «Коко» Гауфф продолжает идти по сетке Уимблдона, добравшись уже до 4-го раунда.
В пятницу Гауфф благодаря камбэку одолела Полону Херцог и победила в трех сетах - 3:6, 7:6, 7:5.
В понедельник самая молодая участница Уимблдона Открытой Эры впервые сразится с соперницей из топ-10 рейтинга, которой будет Симона Халеп.
Источник — Sport.ua
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