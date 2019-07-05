15-летняя Гауфф продолжает покорять Уимблдон и выходит на Халеп

Ні, не бачу такого. По перше, Плишкова вище за Шарапову, яка точно під 1,9. Мартич не нижче Плишк...

Бережи нерви, друже, не ведись на провокації, краще сарказм в таких випадках, плюс пара розумних ...

23:17 — jekаfunny

Это он не нашёл во что махорку скрутить, и начал потрошить свою мед карту

23:17 — jekаfunny

Ты сыняк на других людей не кивай, вашу тусовку загаражную и так все знают , но это не означает ч...

23:12 — Laeda

/тролли с диагнозом агрессивного даунизма/ Это ты уже бутырата напился настолько что сам себе диа...

22:50 — Forever_young_14

Нормальные болельщики Динамо перевелись. А тем более знатоки тактических построений в команде. Ты...