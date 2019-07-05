Украина вышла в полуфинал летнего Кубка Европы

Сборная Украины среди теннисисток до 14 лет стартовала с победы на European Summer Cups.

В четвертьфинальном матче турнира, который проходит в Сан-Ремо (Италия), наши теннисистки обыграли ровесниц из Сербии.

В первом матче дня Дарья Есипчук уступила Тияне Сретенович 1:6, 1:6, однако Алиса Барановская сравняла счёт в противостоянии, обыграв Лолу Радивоевич - 6:4, 6:4. В парном матче Барановская и Анна Ващенко победили Радивоевич и Сретенович - 6:4, 6:3.

В полуфинале украинки сыграют с победительницами встречи между сборными России и Чехии.