Снигур вышла в полуфинал юношеского турнира в Англии

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в полуфинал юношеского теннисном турнире первой категории Junior International в пригороде Лондона Рогемптон.
В четвертьфинале 17-летняя украинка, посеянная под 15-м номером, обыграла представительницу Таиланда Мананчая Савангкаев (7-й номер посева) со счетом 6:4, 2:6, 6:2.
В полуфинале соперницей Дарьи станет француженка Диана Парри (3-й номер посева).
Источник — Sport.ua
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