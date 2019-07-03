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Снигур вышла в полуфинал юношеского турнира в Англии

17-летняя украинка в 1/4 финала обыграла представительницу Таиланда

  • 03.07.2019 19:59
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Снигур вышла в полуфинал юношеского турнира в Англии
© БТУ. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в полуфинал юношеского теннисном турнире первой категории Junior International в пригороде Лондона Рогемптон.

В четвертьфинале 17-летняя украинка, посеянная под 15-м номером, обыграла представительницу Таиланда Мананчая Савангкаев (7-й номер посева) со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

В полуфинале соперницей Дарьи станет француженка Диана Парри (3-й номер посева).
 
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Источник — Sport.ua

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