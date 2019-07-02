Юрий САК: «Сборной было бы неплохо повторить успех 13-летней давности»

Экс-полузащитник сборной Украины Юрий Сак считает, что в ближайших двух поединках с Литвой очки сборной Украины терять нельзя.

«К экватору соревнований сборная Украины набрала почти максимальное количество очков, поэтому все в руках наших футболистов. Шансы на первое место очень велики. Главное — не расслабиться. Ключевыми, на мой взгляд, станут два ближайших поединка со сборной Литвы. Очки в этих встречах терять нельзя. Хотя мы знаем как порой тяжело даются сине-желтым матчи с соперниками ниже уровнем. Две игры с Люксембургом тому подтверждением.

Но опять же у сборной Украины есть все предпосылки для того, чтобы повторить успех 13-летней давности, когда сине-желтые под руководством Олега Блохина выиграли свою группу в отборе на ЧМ-2006, а потом добрались и до четвертьфинала мундиаля. Неплохо бы и нынешнему поколению как минимум повторить это достижение только на чемпионате Европы», – сказал Сак.

Напомним, национальная сборная Украины сыграет против Литвы 7 сентября (в гостях) и 11 октября (дома, Харьков).