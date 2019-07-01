Марченко сыграет против Стаховского на турнире в Италии

Сегодня Илья Марченко успешно стартовал на хардовом челленджере в итальянском Реканати. В первом раунде украинец в трех сетах одержал волевую победу над Каичи Учидой из Японии.
1-й раунд
Илья Марченко (Украина) – Каичи Учида (Япония) – 2:6, 7:6 (5), 6:4
Во втором раунде состоится украинское дерби – Марченко сыграет с четвертым сеяным Сергеем Стаховским, который начнет борьбу со второго круга.
Источник — Sport.ua
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