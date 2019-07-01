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Марченко сыграет против Стаховского на турнире в Италии

Илья Марченко успешно стартовал на турнире в Реканати

  • 01.07.2019 20:52
  • 326 просмотров
  • 2 комментария
Марченко сыграет против Стаховского на турнире в Италии
© БТУ. Илья Марченко

Сегодня Илья Марченко успешно стартовал на хардовом челленджере в итальянском Реканати. В первом раунде украинец в трех сетах одержал волевую победу над Каичи Учидой из Японии.

1-й раунд

Илья Марченко (Украина) – Каичи Учида (Япония) – 2:6, 7:6 (5), 6:4

Во втором раунде состоится украинское дерби – Марченко сыграет с четвертым сеяным Сергеем Стаховским, который начнет борьбу со второго круга.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Тролль
      Тролль, 01.07.2019 21:26
    0
    Кто не упадёт после первого сета..Тот и пройдет дальше,чтобы проиграть..Это два спеца по лузам..
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 01.07.2019 20:55
    +1
    Уф ты, кто-то из наших будет в третьем раунде
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 01.07.2019 20:55
    +1
    Уф ты, кто-то из наших будет в третьем раунде
    Ссылка
    Тролль
      Тролль, 01.07.2019 21:26
    0
    Кто не упадёт после первого сета..Тот и пройдет дальше,чтобы проиграть..Это два спеца по лузам..
    Ссылка
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