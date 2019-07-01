Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на 3 позиции

На прошлой недели мужчины играли на турнире ATP 250 Истборне, где первым номером посева был Гвидо Пелья. Неудивительно, что турнир ничего существенно не изменил в рейтинге, а победителем стал Тэйлор Фритц, для которого это был дебютный титул на уровне ATP. 21-летний американец совершил рывок на 11 позиций и немного не дотянул до топ-30.
Топ-10 рейтинга ATP
Сергей Стаховский хоть и не преодолел квалификацию Уимблдона, но все же поднялся на 3 пункта.
Украинцы в рейтинге ATP
В чемпионской гонке все спокойно, Большая тройка лидирует с большим перевесом над остальными.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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