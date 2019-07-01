Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на одну позицию

Неделя перед Уимблдоном прошла на кортах Истборна. Победителем травяного Премьера стала чешка Каролина Плишкова, которая в финале обыграла немку Анжелик Кербер. Обе теннисистки укрепили свои позиции в топ-5, но не более.
В первой десятке только одно изменение: Соболенко не смогла защитить прошлогодние очки и ее десятое место вновь заняла Серена Уильямс. Также отметим, что Маркета Вондроушова впервые зашла в топ-15.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Свитолина и Цуренко сохранили позиции, Ястремская, Козлова, Калинина и Завацкая добавили по одной строчке, Костюк – две.
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
В чемпионской гонке Плишкова вышла на вторую позицию и вместе с Барти они будут главными фаворитками Уимблдона.
Чемпионская гонка
Источник — Sport.ua
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