Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на одну позицию

Неделя перед Уимблдоном прошла на кортах Истборна. Победителем травяного Премьера стала чешка Каролина Плишкова, которая в финале обыграла немку Анжелик Кербер . Обе теннисистки укрепили свои позиции в топ-5, но не более.

В первой десятке только одно изменение: Соболенко не смогла защитить прошлогодние очки и ее десятое место вновь заняла Серена Уильямс. Также отметим, что Маркета Вондроушова впервые зашла в топ-15.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Свитолина и Цуренко сохранили позиции, Ястремская, Козлова, Калинина и Завацкая добавили по одной строчке, Костюк – две.

Украинки в топ-300 рейтинга WTA

В чемпионской гонке Плишкова вышла на вторую позицию и вместе с Барти они будут главными фаворитками Уимблдона.

Чемпионская гонка