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Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на одну позицию

Серена Уильямс вернулась в топ-10

  • 01.07.2019 09:28
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Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на одну позицию
© j48tennis.net. Даяна Ястремская
Неделя перед Уимблдоном прошла на кортах Истборна. Победителем травяного Премьера стала чешка Каролина Плишкова, которая в финале обыграла немку Анжелик Кербер. Обе теннисистки укрепили свои позиции в топ-5, но не более.
 
В первой десятке только одно изменение: Соболенко не смогла защитить прошлогодние очки и ее десятое место вновь заняла Серена Уильямс. Также отметим, что Маркета Вондроушова впервые зашла в топ-15.
 
Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Свитолина и Цуренко сохранили позиции, Ястремская, Козлова, Калинина и Завацкая добавили по одной строчке, Костюк  – две.

Украинки в топ-300 рейтинга WTA

В чемпионской гонке Плишкова вышла на вторую позицию и вместе с Барти они будут главными фаворитками Уимблдона.
 
Чемпионская гонка

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Источник — Sport.ua

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