Последние комментарии

Сергей НАГОРНЯК: «Сборная Украины — главный фаворит своей группы» 17:17 — Владимир Владимиров фаворит группы Португалия и Сербия так и остаются. Во всех оставшихся играх у них будут только по...

Украина уступила британкам и покидает Евробаскет 17:16 — vitaha33 Дівчата не винні, вся вина на тренеру, з одної із найсильніших європейських збірних зробити аутса...

Жан Беленюк стал чемпионом Европейских игр 17:15 — Lazio Там хіба не 5:1???

Динамо не договорилось с Олимпиком о покупке Матара Диейе 17:13 — « УАФ - М а ф і я » Ну понятно, не подошёл великому физручиле. На самом деле, он оставил неплохое впечатление в матче...

Уимблдон. Свитолина и Ястремская стартуют в понедельник 17:10 — common_sense опять брать поражения в первом круге?) 17:07 — Stanislav Matusevych Обеих смотреть. В двух разных окнах)

Николай БУЦЕНКО: «В финале настраивался только на золото» 17:09 — vitaha33 Соррі, не варинська а бачинська 17:07 — vitaha33 А тим часом у Вєрняєва і Варинської 2 золота в гімнастиці, а каратисти у 3 фіналах, фантастика!!!

Радивилов добыл вторую бронзу Европейских игр 17:09 — Vlad Rasevski