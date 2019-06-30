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Уимблдон. Свитолина и Ястремская стартуют в понедельник

Завтра украинки начнут выступления на турнире

  • 30.06.2019 15:55
  • 724 просмотра
  • 3 комментария
Уимблдон. Свитолина и Ястремская стартуют в понедельник
© btu.org.ua

Стартует престижный травяной турнир Уимблдон, а украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская выйдут на корт 1-го июля.

Свитолина начнет на 18-м корте первым запуском. Соперницей будет Дарья Гаврилова, а матч ориентировочно начнется в 13:00.

Ястремская начнет на 8-м коре первым запуском. Соперницей будет Камила Джорджи.

Читайте также: превью Уимблдона.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 30.06.2019 17:10
    0
    опять брать поражения в первом круге?)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.06.2019 17:07
    0
    dudigo78, 30.06.2019 17:01
    В один час? Навіть не знаю кого дивитись. Хоч матч Даяни з Камілою виглядає цікавішим, по крайній мірі на папері
    Обеих смотреть. В двух разных окнах)
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.06.2019 17:01
    0
    В один час? Навіть не знаю кого дивитись. Хоч матч Даяни з Камілою виглядає цікавішим, по крайній мірі на папері
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 30.06.2019 17:10
    0
    опять брать поражения в первом круге?)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.06.2019 17:07
    0
    dudigo78, 30.06.2019 17:01
    В один час? Навіть не знаю кого дивитись. Хоч матч Даяни з Камілою виглядає цікавішим, по крайній мірі на папері
    Обеих смотреть. В двух разных окнах)
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.06.2019 17:01
    0
    В один час? Навіть не знаю кого дивитись. Хоч матч Даяни з Камілою виглядає цікавішим, по крайній мірі на папері
    Ссылка
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