Уимблдон. Свитолина и Ястремская стартуют в понедельник

Стартует престижный травяной турнир Уимблдон, а украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская выйдут на корт 1-го июля.
Свитолина начнет на 18-м корте первым запуском. Соперницей будет Дарья Гаврилова, а матч ориентировочно начнется в 13:00.
Ястремская начнет на 8-м коре первым запуском. Соперницей будет Камила Джорджи.
Источник — Большой теннис Украины
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