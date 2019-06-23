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Определилась соперница Свитолиной по второму кругу Истборна

Элина на старте соревнований сыграет против Ализе Корне

  • 23.06.2019 16:57
  • 973 просмотра
  • 1 комментарий
Определилась соперница Свитолиной по второму кругу Истборна
© WTA. Ализе Корне
Французская теннисистка Ализе Корне (№56 WTA) выиграла поединок первого круга на травяном турнире серии Премьер в Истборне.
 
В стартовом матче на турнире Корне в двух сетах разобралась с Хизер Уотсон из Великобритании (№122 WTA).
 
Истборн. Первый круг
Ализе Корне (Франция) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 7:5, 6:2
 
Таким образом, во втором круге Корне сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая за счет высокого номера посева пропускала первый раунд.
 
Отметим, что Свитолина и Корне ранее провели шесть матчей, в четырех из которых победу праздновала украинка.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    alex55
      alex55, 23.06.2019 17:00
    +2
    Дай Бог справиться с №56.
    Ссылка
    alex55
      alex55, 23.06.2019 17:00
    +2
    Дай Бог справиться с №56.
    Ссылка
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