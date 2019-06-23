Определилась соперница Свитолиной по второму кругу Истборна

Слышал звон не знаешь где он? Мы тут обсуждали эффективность от продаж, а не кто лучше скрывается...

18:07 — frack777

Ну все, спасибо Даяна, боролась, как могла. Ну и тренер как вовремя пришел )))

18:06 — andrijoooo

дєтско

18:06 — dudigo78

рано чи пізно це мало статись

18:05 — vizuals

Завестися не може наша Даяна. Сумно їй сумно ажа за край

18:04 — frack777

Давненько я не видел, чтоб на приеме второй подачи у Даяны не было ни шанса. Разве что против Сер...

18:01 — Vladdal

Серёга, второй сет в разгаре