Роджер Федерер – Давид Гоффен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23 июня, швейцарский теннисист Роджер Федерер проведет финальный поединок на турнире ATP 500 в Галле (Германия).
Соперником третьего номера мирового рейтинга станет Давид Гоффен из Бельгии (№33 ATP). Роджер может выиграть десятый титул на турнире.
Поединок начнется в 14:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались 8 раз, Гоффен победил всего один раз. В 2016 году в Галле Федерер выиграл очную встречу на стадии 1/4 финала.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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