Мальорка. Бенчич и Кенин сыграют в финале

В субботу, 22 июня, прошли матчи 1/2 финала на травяном турнире категории International на Мальорке.
Победы в трех сетах одержали София Кенин и Белинда Бенчич.
Мальорка. Полуфинал
София Кенин (США) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:4, 4:6, 6:2
Анжелик Кербер (Германия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:7(2), 4:6
Финальный поединок состоится в воскресенье, 23 июня.
Источник — Sport.ua
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