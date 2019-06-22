Мальорка. Бенчич и Кенин сыграют в финале

Але ж дощ не може йти вічно. Пора вже їй покращувати цю свою хворму. Вважаю, що це вона повинна...

20:57 — jekаfunny

ЖЖ русский мальчик ахазаххахахахаха Ты бухое там что ли ? Шо это за куйня? Первый президент ДК - ...

20:55 — Frankov

Заднеприводный,если ты не можешь в гугле найти о Ефиме Островском,то вот тебе ссылка на Ройтмана,...

20:54 — sergeua

То не методы Суркиса. Он сначала сгноит, а потом отдаст даром.

20:50 — comentraktor

Дядя Суркис, ну набери Рената, его португалы дадут совет как нормально продать Супрягу

20:46 — jekаfunny

Ну пусть карту даст , на лечение ему зашлем ! Ну это жёстко когда 40 летний мужик пишет только на...