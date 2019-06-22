Бирмингем. Стали известны имена финалисток

В субботу, 22 июня, прошли матчи 1/2 финала на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.

Вторая ракетка мира Эшли Барти приблизилась на расстояние одной победы к лидерству в мировом рейтинге, обыграв Барбору Стрыцову. Титул принесет ей теннисную корону.

Юлия Гёргес, которая одолела Петру Мартич, сыграет свой второй финал на травяных турнирах в карьере (Мальорка-2017).

Любопытно, что Гёргес и Барти выступали в этом году на турнире «Nature Valley Classic» еще и в парном разряде, но после выхода в финал снялись.

Также отметим, что в 2018 году Эшли проиграла Юлии во втором круге Бирмингема.

Бирмингем. Полуфинал

Барбора Стрыцова (Чехия) – Эшли Барти (Австралия) – 4:6, 4:6

Юлия Гёргес (Германия) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:3