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Бирмингем. Стали известны имена финалисток

В матче за титул сойдутся Эшли Барти и Юлия Гёргес

  • 22.06.2019 18:05
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Бирмингем. Стали известны имена финалисток
© WTA. Юлия Гёргес и Эшли Барти
В субботу, 22 июня, прошли матчи 1/2 финала на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
 
Вторая ракетка мира Эшли Барти приблизилась на расстояние одной победы к лидерству в мировом рейтинге, обыграв Барбору Стрыцову. Титул принесет ей теннисную корону.
 
Юлия Гёргес, которая одолела Петру Мартич, сыграет свой второй финал на травяных турнирах в карьере (Мальорка-2017).
 
Любопытно, что Гёргес и Барти выступали в этом году на турнире «Nature Valley Classic» еще и в парном разряде, но после выхода в финал снялись.
 
Также отметим, что в 2018 году Эшли проиграла Юлии во втором круге Бирмингема.
 
Бирмингем. Полуфинал
Барбора Стрыцова (Чехия) – Эшли Барти (Австралия) – 4:6, 4:6
Юлия Гёргес (Германия) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:3
 
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Источник — Sport.ua

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