Анжелик Кербер – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 22 июня, на травяном турнире категории International на Мальорке проходят полуфинальные матчи.
Встреча Анжелик Кербер – Белинда Бенчич начнется не ранее 18:45 по Киеву.
Победительница матча в финале сыграет против Софии Кенин (США) или Анастасии Севастовой (Латвия).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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