Л. Киченок / Атаво – Се Шувэй / Стрыцова. LIVE трансляция

В четверг, 20 июня, Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Украинка в дуэте с Ракель Атаво (США) в четвертьфинале померяется силами со вторым сеянным тандемом Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия). Поединок состоится вторым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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