Л. Киченок / Атаво – Се Шувэй / Стрыцова. LIVE трансляция

Добился и заслужил! Желаю только наращивать этот успех!!!

Пример нашим молодым пацанам,как нужно верить в себя!

14:26 — pavel85

Я не пойму,на этом сайте сидят только троли Динамо?Что за негатив в сторону легенды?Или вы не как...

14:23 — wildstylezz

Какие инсинуации? Видео с Семиным можно найти в инете, причем с четко слышимым коментарием "Пид**...

14:12 — Laeda

Интересно - глядя на количество минусов в этой теме понимаешь что кротопомоечным мудакам наступил...