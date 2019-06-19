Ястремская / Ван Цян – Барти / Гёргес. LIVE трансляция

В среду, 19 июня, Даяна Ястремская продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Украинка в паре с Ван Цян из Китая сыграет четвертьфинальный поединок парного разряда против пары Эшли Барти / Юлия Гёргес.
Матч пройдет четвертым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала – 17:45 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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