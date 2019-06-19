Ястремская / Ван Цян – Барти / Гёргес. LIVE трансляция

18:40 — tima fialko

Как "не обращать внимания"?Каждому нужно всегда отгружать по-полной.Дерьмо должно жить с клеймом ...

18:40 — Vladislav Pohily

А чего вы обиделись? Ну гениальный же план? На Родину напали - сами виноваты. Жену обижают -...

18:27 — _ENJOY

Слишком жесткая статья как по мне

18:22 — Roma Ukraine

сьогодні в вати в ольгіно якийсь довгий робочий день все мінусують і мінусують