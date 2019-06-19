Марта Костюк – Робин Андерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 19 июня, Марта Костюк (№180 WTA) сыграет матч первого круга основной сетки на 100-тысячнике ITF в британском Илкли.
16-летняя украинка сразится против американки Робин Андерсон (№175 WTA).
Встреча состоится первым запуском на корте №5. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Победительница матча во втором круге сыграет против Моники Никулеску из Румынии (№142 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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