Бирмингем. Расписание украинок на 19 июня

В среду, 19 июня, на травяные корты турнира серии Премьер в Бирмингеме выйдут две украинки.
Леся Цуренко (№32 WTA) сыграет перенесенный матч первого круга с британкой Дженнифер Брэди (№66 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №1. Время начала матча – 13:30 по Киеву.
Даяна Ястремская в дуэте с китаянкой Ван Цян сыграет четвертьфинальный поединок парного разряда против пары Эшли Барти / Юлия Гёргес. Матч пройдет четвертым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)
Источник — Sport.ua
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