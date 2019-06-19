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Бирмингем. Расписание украинок на 19 июня

В среду на корты турнира «Nature Valley Classic» выйдут Даяна Ястремская и Леся Цуренко

  • 19.06.2019 11:40
  • 336 просмотров
  • 1 комментарий
Бирмингем. Расписание украинок на 19 июня
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
В среду, 19 июня, на травяные корты турнира серии Премьер в Бирмингеме выйдут две украинки.
 
Леся Цуренко (№32 WTA) сыграет перенесенный матч первого круга с британкой Дженнифер Брэди (№66 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №1. Время начала матча – 13:30 по Киеву.
 
Даяна Ястремская в дуэте с китаянкой Ван Цян сыграет четвертьфинальный поединок парного разряда против пары Эшли Барти / Юлия Гёргес. Матч пройдет четвертым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.
 
 
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
 
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 19.06.2019 12:20
    0
    Невже Даяна серйозно збирається грати 2 раунди квалу прем'єру в Істборні, а потім, у разі успішного проходження, ще й основу (2+5 це максимум разом 7 матчів) за тиждень до старту Уіму?
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 19.06.2019 12:20
    0
    Невже Даяна серйозно збирається грати 2 раунди квалу прем'єру в Істборні, а потім, у разі успішного проходження, ще й основу (2+5 це максимум разом 7 матчів) за тиждень до старту Уіму?
    Ссылка
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