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Свитолина заявилась на турнир WTA Premier в Сан-Хосе

Леся Цуренко сыграет на хардовом турнире WTA International в Вашингтоне

  • 18.06.2019 22:36
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Свитолина заявилась на турнир WTA Premier в Сан-Хосе
© Jimmie48. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на турнир WTA Premier в Сан-Хосе, который пройдет на хардовых кортах с 29 июля по 4 августа.

До 2018 года этот турнир проходил в Стэнфорде. Свитолина в 2015 году играла в полуфинале, где уступила будущей чемпионке Анжелик Кербер.

В те же сроки другая украинка Леся Цуренко возобновит выступления на хардовом турнире WTA International в Вашингтоне. Леся выступала там в 2013 году, но проиграла в первом круге.
 
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Источник — Sport.ua

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