Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на турнир WTA Premier в Сан-Хосе, который пройдет на хардовых кортах с 29 июля по 4 августа.



До 2018 года этот турнир проходил в Стэнфорде. Свитолина в 2015 году играла в полуфинале, где уступила будущей чемпионке Анжелик Кербер.



В те же сроки другая украинка Леся Цуренко возобновит выступления на хардовом турнире WTA International в Вашингтоне. Леся выступала там в 2013 году, но проиграла в первом круге.

