Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на турнир WTA Premier в Сан-Хосе, который пройдет на хардовых кортах с 29 июля по 4 августа.
До 2018 года этот турнир проходил в Стэнфорде. Свитолина в 2015 году играла в полуфинале, где уступила будущей чемпионке Анжелик Кербер.
До 2018 года этот турнир проходил в Стэнфорде. Свитолина в 2015 году играла в полуфинале, где уступила будущей чемпионке Анжелик Кербер.
В те же сроки другая украинка Леся Цуренко возобновит выступления на хардовом турнире WTA International в Вашингтоне. Леся выступала там в 2013 году, но проиграла в первом круге.
#SanJose Entry List pic.twitter.com/1MhhIhemR4— WTA Entry List UPDATES (@WTAEntryList) June 18, 2019
Источник — Sport.ua
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