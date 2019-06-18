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Бирмингем. Расписание украинок на 18 июня

Во вторник на корты турнира «Nature Valley Classic» выйдут Ястремская, Цуренко и Люда Киченок

  • 18.06.2019 09:22
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Бирмингем. Расписание украинок на 18 июня
© j48tennis.net. Даяна Ястремская
Во вторник, 18 июня, на травяные корты турнира серии Премьер в Бирмингеме выйдут три украинки.
 
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) начнет соревнования матчем с немкой Юлией Гёргес (№19 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 13:30 по Киеву.
 
Леся Цуренко (№32 WTA) на старте соревнований померяется силами с британкой Дженнифер Брэди (№80 WTA). Встреча пройдет пятым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
 
Людмила Киченок и Ракель Атаво (США) померяются силами с румынско-британским тандемом Михаэла Бузарнеску / Хизер Уотсон. Поединок состоится третьим запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
 
 
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
 
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)

 

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Источник — Sport.ua

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