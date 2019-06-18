Бирмингем. Расписание украинок на 18 июня

Во вторник, 18 июня, на травяные корты турнира серии Премьер в Бирмингеме выйдут три украинки.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) начнет соревнования матчем с немкой Юлией Гёргес (№19 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 13:30 по Киеву.

Леся Цуренко (№32 WTA) на старте соревнований померяется силами с британкой Дженнифер Брэди (№80 WTA). Встреча пройдет пятым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Людмила Киченок и Ракель Атаво (США) померяются силами с румынско-британским тандемом Михаэла Бузарнеску / Хизер Уотсон. Поединок состоится третьим запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.