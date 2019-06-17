Ястремская / Ван Цян – Дабровски / Сюй Ифань. LIVE трансляция

В понедельник, 17 июня, Даяна Ястремская стартует в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.

Украинка в дуэте с китаянкой Ван Цян сыграет против первой сеяной пары Габриэла Дабровски (Канада) / Ифань Сюй (Китай).

Поединок состоится четвертым запуском на втором корте после матча Остапенко / Воскобоева – Грей / Силва. Ориентировочное время начала матча 18:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.