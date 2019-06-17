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Бирмингем. Расписание украинок на 17 июня

В понедельник на корты турнира «Nature Valley Classic» выйдут Свитолина, Ястремская и Надя Киченок

  • 17.06.2019 10:30
  • 595 просмотров
  • 1 комментарий
Бирмингем. Расписание украинок на 17 июня
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В понедельник, 17 июня, на травяные корты турнира серии Премьер в Бирмингеме выйдут три украинки.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA), посеянная под четвертым номером, начнет турнир против Маргариты Гаспарян из России (№62 WTA). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:30 по Киеву.
 
Даяна Ястремская в дуэте с китаянкой Ван Цян сыграет против первой сеяной пары Габриэла Дабровски (Канада) / Ифань Сюй (Китай). Поединок состоится четвертым запуском на втором корте после матча Остапенко / Воскобоева – Грей / Силва. Ориентировочное время начала матча 18:30 по Киеву.
 
Надежда Киченок и Абигейл Спирс из США в стартовом матче сразятся с обладательницами wild card Хэрриет Дарт из Великобритании и Винус Уильямс из США. Встреча состоится четвертым запуском на первом корте после матча Младенович – Родина. Ориентировочное время начала матча 19:00 по Киеву.
 
 
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
 
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 17.06.2019 11:28
    0
    Извините что не по теме, в 13 в Илкли играют Марта и Катя Завацька
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 17.06.2019 11:28
    0
    Извините что не по теме, в 13 в Илкли играют Марта и Катя Завацька
    Ссылка
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