Бирмингем. Расписание украинок на 17 июня

В понедельник, 17 июня, на травяные корты турнира серии Премьер в Бирмингеме выйдут три украинки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA), посеянная под четвертым номером, начнет турнир против Маргариты Гаспарян из России (№62 WTA). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:30 по Киеву.

Даяна Ястремская в дуэте с китаянкой Ван Цян сыграет против первой сеяной пары Габриэла Дабровски (Канада) / Ифань Сюй (Китай). Поединок состоится четвертым запуском на втором корте после матча Остапенко / Воскобоева – Грей / Силва. Ориентировочное время начала матча 18:30 по Киеву.

Надежда Киченок и Абигейл Спирс из США в стартовом матче сразятся с обладательницами wild card Хэрриет Дарт из Великобритании и Винус Уильямс из США. Встреча состоится четвертым запуском на первом корте после матча Младенович – Родина. Ориентировочное время начала матча 19:00 по Киеву.