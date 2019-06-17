Элина Свитолина – Маргарита Гаспарян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 17 июня, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA), посеянная под четвертым номером, стартует на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Украинка начнет соревнования поединком против Маргариты Гаспарян из России (№62 WTA). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сразится против Екатерины Александровой (Россия) или Петры Мартич (Хорватия).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
П.С.
А фотку в новину поставили з натяком на її розставання с Монфілсом?
П.С.
А фотку в новину поставили з натяком на її розставання с Монфілсом?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.