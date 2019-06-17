Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина Свитолина – Маргарита Гаспарян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга турнира в Бирмингеме

  • 17.06.2019 10:42
  • 1101 просмотр
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Маргарита Гаспарян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В понедельник, 17 июня, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA), посеянная под четвертым номером, стартует на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
 
Украинка начнет соревнования поединком против Маргариты Гаспарян из России (№62 WTA). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:30 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
Во втором круге победительница матча сразится против Екатерины Александровой (Россия) или Петры Мартич (Хорватия).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 17.06.2019 11:09
    +1
    Чекаємо хорошої гри від Елі
    П.С.
    А фотку в новину поставили з натяком на її розставання с Монфілсом?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.06.2019 11:09
    +1
    Чекаємо хорошої гри від Елі
    П.С.
    А фотку в новину поставили з натяком на її розставання с Монфілсом?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности