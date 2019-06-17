Элина Свитолина – Маргарита Гаспарян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12:05 — Слава Чебан

20 лямов это завышенная цена..он же не с ливерпуля переходит

12:02 — Андрей Овчаренко

Пойму может быть, когда еще больше обращений россиян на коленях к пыне будет: "Царь, дай пожрать!...

11:56 — REALIST

Крым и Донбасс - територия Украины!.. и что там думают некоторые коллаборанты и окупанты - никого...

11:52 — Maks23061981

Малиновский и так был на контракте с градом украинского футбола.. Большой спрос на него был? Так ...

11:45 — roman_kros

А чому мінусуєм? - це ж правда. Чи може я щось пропустив і в нас є приклади коли хтось крім Шахта...

11:36 — Dmitriy Savelyev

Так ты вон тоже насчет Крыма и Донбасса этого понять никак не можешь

11:36 — Сергей Долина

И с каким после этого настроением он будет играть в Генке, если не отпустят?