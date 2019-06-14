Цуренко / Ван Яфань – Аояма / Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 14 июня, вторая ракетка Украины Леся Цуренко продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире в Хертогенбосе.
В 1/2 финала украинка вместе с китаянкой Ван Яфань сразится против четвертой сеяной пары Шуко Аояма / Александра Крунич.
Поединок состоится вторым запуском на корте №3 после матча Бадоса – Вихлянцева. Ориентировочное время начала встречи – 14:10 по Киеву.
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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