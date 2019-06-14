Манджукич выиграл благотворительный теннисный турнир

Фонд хорватского теннисиста Марина Чилича организовал выставочные соревнования с участием звезд спорта.

Среди участников были такие спортсмены как футболисты Лука Модрич, Марио Манджукич, Иван Перишич, Матео Ковачич, Иван Класнич, баскетболисты Боян Богданович и Дарио Шарич, гимнасты Тим Србич и Марийо Можник, легкоатлетка Сара Колак и другие. Матчи прошли в формате парных тай-брейков, где напарниками гостей стали профессиональные теннисисты: Марин Чилич, Мате Павич, Иван Додиг, Иван Любичич, Ива Майоли, Марио Анчич, Ана Конюх.

В финале дуэт Марио Манджукич / Патрик Юрина одержали победу со счетом 11-9 против дуэта Лука Модрич / Марин Чилич.