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Манджукич выиграл благотворительный теннисный турнир

В финале Марио обыграл Луку Модрича

  • 14.06.2019 11:28
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Манджукич выиграл благотворительный теннисный турнир
© croatiaweek.com
Фонд хорватского теннисиста Марина Чилича организовал выставочные соревнования с участием звезд спорта. 
 
Среди участников были такие спортсмены как футболисты Лука Модрич, Марио Манджукич, Иван Перишич, Матео Ковачич, Иван Класнич, баскетболисты Боян Богданович и Дарио Шарич, гимнасты Тим Србич и Марийо Можник, легкоатлетка Сара Колак и другие. Матчи прошли в формате парных тай-брейков, где напарниками гостей стали профессиональные теннисисты: Марин Чилич, Мате Павич, Иван Додиг, Иван Любичич, Ива Майоли, Марио Анчич, Ана Конюх.
 
В финале дуэт Марио Манджукич / Патрик Юрина одержали победу со счетом 11-9 против дуэта Лука Модрич / Марин Чилич.
 

 

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Источник — Большой теннис Украины

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