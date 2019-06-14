Ноттингем. Младенович сыграет с Векич в 1/4 финала

Лично мне бы хотелось видеть Витю в Германии в Баварии. И там быть одним из дорогих. С уходом роб...

Дело в том, что наши игроки со временем перестают развиваться, у них пропадает стимул, причин на ...

покажите свою лучшую игру и результат придет. и будет победа!

11:09 — realpidrid

Из-за напасти травм у соперника это было, больше никак. В полном и здоровом составе ГС у Торонто...

11:07 — Vitaliksaj

5 игра чистый слив была даже досматривать не стал все и так ясно было