Ноттингем. Младенович сыграет с Векич в 1/4 финала

Состоялись поединки второго круга на травяном турнире категории International в Ноттингеме.
Ноттингем. Второй круг
Елена Габриэла Рузе (Румыния) – Виктория Голубич (Швейцария) – 7:6(3), 4:6, 6:4
Айла Томлянович (Австралия) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:7(5), 6:1, 6:2
Татьяна Мария (Германия) – Бернарда Пера (США) – 5:7, 7:6(5), 6:3
Донна Векич (Хорватия) – Клое Паке (Франция) – 6:1, 6:2
Каролин Гарсия (Франция) – Мая Люмсден (Великобритания) – 6:3, 6:1
Дженнифер Брэди (США) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:4, 3:6, 7:5
Мария Саккари (Греция) – Ивана Йорович (Сербия) – 6:2, 6:4
Кристина Младенович (Франция) – Астра Шарма (Австралия) – 6:1, 7:5
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Гарсия – Рузе
Саккари – Брэди
Нижняя часть сетки
Томлянович – Мария
Младенович – Векич
Источник — Sport.ua
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