Марта Костюк – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, девятого июня, в польском городе Торунь украинская теннисистка Марта Костюк (№206 WTA) проведет финальный поединок 60-тысячника ITF.
В матче за титул 16-летняя украинка сразится против Ребекки Шрамковой (№198 WTA) из Словакии. Начало матча в 11:00 по Киеву.
Отметим, что ранее Костюк только раз побеждала на турнирах ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов (Берни-2018).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.