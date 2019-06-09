Марта Костюк – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, девятого июня, в польском городе Торунь украинская теннисистка Марта Костюк (№206 WTA) проведет финальный поединок 60-тысячника ITF.

В матче за титул 16-летняя украинка сразится против Ребекки Шрамковой (№198 WTA) из Словакии. Начало матча в 11:00 по Киеву.

Отметим, что ранее Костюк только раз побеждала на турнирах ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов (Берни-2018).