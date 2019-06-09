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Марта Костюк – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира ITF в Польше

  • 09.06.2019 10:58
  • 882 просмотра
  • 4 комментария
Марта Костюк – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Bella Cup. Марта Костюк
В воскресенье, девятого июня, в польском городе Торунь украинская теннисистка Марта Костюк (№206 WTA) проведет финальный поединок 60-тысячника ITF.
 
В матче за титул 16-летняя украинка сразится против Ребекки Шрамковой (№198 WTA) из Словакии. Начало матча в 11:00 по Киеву.
 
Отметим, что ранее Костюк только раз побеждала на турнирах  ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов (Берни-2018).
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 09.06.2019 11:21
    0
    Vladdal, 09.06.2019 11:19
    Не, я не смотрю больше - Марта выглядит очень усталой. Она просто не готова физически. Толку не будет.
    Питання скільки таким живчиком буде словачка. Марта може просто дограє сет. Подивимося що буде в 2-му...
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 09.06.2019 11:19
    0
    Не, я не смотрю больше - Марта выглядит очень усталой. Она просто не готова физически. Толку не будет.
    Ссылка
    TarikUA
      TarikUA, 09.06.2019 11:10
    +3
    Мартуся в свому репертуарі..... нічого не міняється
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 09.06.2019 11:08
    +2
    В Марти знову обличчя таке, як зїла кило гірчиці
    Ссылка
    TarikUA
    online
      TarikUA, 09.06.2019 11:10
    +3
    Мартуся в свому репертуарі..... нічого не міняється
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.06.2019 11:08
    +2
    В Марти знову обличчя таке, як зїла кило гірчиці
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 09.06.2019 11:21
    0
    Vladdal, 09.06.2019 11:19
    Не, я не смотрю больше - Марта выглядит очень усталой. Она просто не готова физически. Толку не будет.
    Питання скільки таким живчиком буде словачка. Марта може просто дограє сет. Подивимося що буде в 2-му...
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 09.06.2019 11:19
    0
    Не, я не смотрю больше - Марта выглядит очень усталой. Она просто не готова физически. Толку не будет.
    Ссылка
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