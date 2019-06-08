Ролан Гаррос. Доминик Тим одолел Джоковича и вышел в финал

Во втором полуфинале Ролан Гаррос Доминик Тим и Новак Джокович устроили битву, которая длилась 5 сетов.
В итоге Тим вышел победителем из этого противостояния - 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.
Австрийский теннисист вышел в финал, где сыграет против Рафаэля Надаля, который в своем полуфинале одолел Роджера Федерера.
Финал Тим - Надаль является повторением прошлогоднего решающего матча Ролан Гаррос, в котором победил Надаль.
Источник — Sport.ua
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