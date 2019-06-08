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Ролан Гаррос. Доминик Тим одолел Джоковича и вышел в финал

Австриец в финале встретится с Надалем

  • 08.06.2019 17:05
  • 1107 просмотров
  • 2 комментария
Ролан Гаррос. Доминик Тим одолел Джоковича и вышел в финал
© twitter.com/rolandgarros

Во втором полуфинале Ролан Гаррос Доминик Тим и Новак Джокович устроили битву, которая длилась 5 сетов.

В итоге Тим вышел победителем из этого противостояния - 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

Австрийский теннисист вышел в финал, где сыграет против Рафаэля Надаля, который в своем полуфинале одолел Роджера Федерера.

Финал Тим - Надаль является повторением прошлогоднего решающего матча Ролан Гаррос, в котором победил Надаль.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    alexx
      alexx, 08.06.2019 17:43
    +2
    К сожалению слишком много сил сегодня потратил Тим. И, я думаю, заслуженно победил. Но в финале хорошо отдохнувший Рафа его вынесет.
    Ссылка
    Pavel Fedorov
    Pavel Fedorov, 08.06.2019 17:27
    +2
    Великолепно
    Ссылка
    alexx
      alexx, 08.06.2019 17:43
    +2
    К сожалению слишком много сил сегодня потратил Тим. И, я думаю, заслуженно победил. Но в финале хорошо отдохнувший Рафа его вынесет.
    Ссылка
    Pavel Fedorov
    Pavel Fedorov, 08.06.2019 17:27
    +2
    Великолепно
    Ссылка
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