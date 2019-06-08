Ролан Гаррос. Доминик Тим одолел Джоковича и вышел в финал

18:42 — byrjyi

уже продолжают, Колос ещё не бил очередной пенальти?)

18:39 — spaceDJ

Команда с.Ковалевка с населением 1500 человек будет играть в УПЛ! Анекдот!

18:37 — MetalKH

Колос тянет фэфэу. А чьё сейчас фэфэу??) правильно - ахметова.

18:36 — Владимир Копяк

Может моряки знают, что их оставляют в ПЛ?

18:33 — vitalikss86

Колос тягнуть бо вони ДК будуть зливати (2 матчі здадуть -ось подивитесь)

18:32 — Варелыч Васин

Колос? Так если бы Черноморцу дали бить по 3 пеналя за игру они бы ЛЧ Выиграли)))

18:32 — Алекс Вал

Черноморец вперед,дави колгосп продажный

18:31 — vitalikss86

Достойные??? так достойні не будуть-буде Колос....не будуть грати Волинь/Карпати (обидві разом) М...

18:29 — Алекс Вал

Судья 321