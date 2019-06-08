Штутгарт. Стаховский пробился в финал квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский принимает участия в травяном турнире в Штутгарте, где начал с первого раунда квалификации.
В первом матче Стаховский справился с испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом в двух сетах - 6:3, 6:4.
Теперь Сергей сыграет в финале квалификации.
Источник — Большой теннис Украины
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