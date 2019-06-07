Надаль переиграл Федерера и вышел в финал Ролан Гаррос

18:32 — Oleg Shcherbak

Cлава Україні!!! Молодці!!!!!!!!!!!!!!!!

18:32 — Ростик Карпа

Дежавю Україна - США у фіналі ііі 2-1 ))))

18:32 — Український Патріот

что там с Поповым???

18:32 — Ростик Карпа

Дивуюсь людям....наші в пів фіналі...а дехто пише до зараз, що гри нема.....для вас так само гри ...

18:31 — Український Патріот

Цитаишвили плохо в игру вошел! могли бы 3 - 0 выиграть, если бы цитаишвили забил и отдал 100% гол...

18:31 — «УАФ – М а ф і я!»

Ждём сегодня того же от подопечных Андрея Шевченко

18:31 — CrimeanMax

Пижон

18:30 — turist86

Ура! Якісь дерев'яні ці колумбійці, запам'яталися одним дальнім ударом в кінці матчу. Цітаішвілі,...

18:30 — krotyfuckyou

пошла жила,по куй италия