Надаль переиграл Федерера и вышел в финал Ролан Гаррос

Испанец Рафаэль Надаль стал первым финалистом второго в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Франции с общим призовым фондом 42,66 млн евро.
В полуфинале мужского одиночного разряда 11-кратный победитель Ролан Гаррос и действующий обладатель титула за 2,5 часа в трех сетах обыграл швейцарца Роджера Федерера (3).
Полуфинал
Роджер Федерер (Швейцария) – Рафаэль Надаль (Испания) – 3:6, 4:6, 2:6
В финале турнира Надаль встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом.
Источник — Sport.ua
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