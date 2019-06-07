Ролан Гаррос. Ваншельбойм вышел в парный полуфинал турнира

В четвертьфинале турнира Эрик Ваншельбойм и Эндрю Паульсон из Чехии за полтора часа обыграли французский дуэт Арольд Майо/Артур Казо: 6:7(5), 6:4, 10:5.

Украинский теннисист впервые сыграет в парном полуфинале на турнирах Большого Шлема. В январе украинец выступал на Australian Open и проиграл в первом круге парного разряда.

Сегодня Эрик и Эндрю проведут и парный полуфинал против пятых сеяных - бразильца Матеуса Пуцинелли де Алмейды и Тьяго Агустина Тиранте из Аргентины.