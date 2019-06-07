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Ролан Гаррос. Ваншельбойм вышел в парный полуфинал турнира

Украинский юниор продолжает выступление на соревнованиях во Франции

  • 07.06.2019 16:05
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Ролан Гаррос. Ваншельбойм вышел в парный полуфинал турнира
© tennisua.org. Эрик Ваншельбойм
В четвертьфинале турнира Эрик Ваншельбойм и Эндрю Паульсон из Чехии за полтора часа обыграли французский дуэт Арольд Майо/Артур Казо: 6:7(5), 6:4, 10:5.
 
Украинский теннисист впервые сыграет в парном полуфинале на турнирах Большого Шлема. В январе украинец выступал на Australian Open и проиграл в первом круге парного разряда.
 
Сегодня Эрик и Эндрю проведут и парный полуфинал против пятых сеяных - бразильца Матеуса Пуцинелли де Алмейды и Тьяго Агустина Тиранте из Аргентины.
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Источник — Большой теннис Украины

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